«Сюда наверняка хотел бы приехать Путин, если бы не день выборов»

13:53 16 марта 2018 0

К турниру по дзюдо будет приковано внимание не только из-за особого отношения президента к этому виду спорта. Речь и об отборе на Олимпийские Игры —2020 в Токио Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»

В предстоящие выходные Екатеринбург будет подтверждать статус столицы единоборств. На главной арене Дворца игровых видов спорта второй раз в истории будет проходить престижный международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Лучшие спортсмены со всего мира будут бороться за драгоценные баллы, без которых будет непросто пройти отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. Поэтому екатеринбургскую публику, уже искушенную боксом и смешанными единоборствами, ждут действительно захватывающие поединки и настоящее спортивное шоу. «URA.RU» нашло еще несколько причин обязательно посетить «Большой Шлем» в Екатеринбурге.

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Екатеринбуржцы полюбили боксерские поединки, которые организует РМК. Прикипят так же к дзюдо? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем», уступающий по своему значению лишь чемпионату мира и Олимпийским играм, впервые прошел в столице Урала в мае 2017 года. Тогда соревнования прошли с большим успехом: по решению Международной федерации дзюдо (IJF) они получили прописку в Екатеринбурге до 2021 года.

Уральская столица принимает третий этап «Большого шлема», первые два уже состоялись в Париже и Дюссельдорфе, следующие этапы пройдут в Абу-Даби и Токио. В турнире примут участие 320 спортсменов из 34 стран мира, в том числе из Японии, Бразилии, Монголии и других.

Провести выходные вместе с влиятельными людьми планеты (будет друг Путина)

Почетными гостями турнира в Екатеринбурге станут успешный бизнесмен и президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов и президент IJF, один из самых влиятельных людей в мире спорта, Мариус Визер. Он называет себя другом российского президента Владимира Путина, который также является мастером спорта по дзюдо. В прошлом году Визер не смог приехать из-за болезни,, но в этот раз он уже подтвердил свой визит.

На снимке с ЧМ по дзюдо в 2014 Мариус Визер сидит по правую руку от президента. Екатеринбургский турнир наверняка хотел бы посетить Путин, если бы не выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того организаторы ожидают, что турнир посетят президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, руководители Федераций дзюдо стран-участниц «Большого шлема». Ждут на турнире и российского бизнесмена, президента Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга. По данным журнала Forbes за 2018 год, его собственный капитал составляет 3,1 млрд долларов.

Поддержать земляков

На правах хозяйки турнира Россия представлена самой многочисленной делегацией, в составе сборной — 56 человек. Среди них есть уральские спортсмены. Свердловскую область на турнире будут представлять четыре спортсмена: чемпион мира среди юношей и юниоров, победитель молодежного первенства Европы Сахават Гаджиев, призер молодежного первенства Европы и турниров «Гран-при» Наталья Голомидова, призер турниров «Большой шлем» Ксения Чибисова. В последний момент в заявку сборной России попала дзюдоистка из Екатеринбурга победительница Кубка Европы Яна Полякова.

Наталья Кузютина из Тюмени — самая титулованная уральская дзюдоистка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу 7 человек представляют Тюменскую область: бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина, бронзовый призер чемпионата Европы Казбек Занкишиев, чемпион и призер турнира «Большой шлем» Иван Воробьев, бронзовый призер турнира «Большой шлем» Айгуль Куценко, серебряный призер Кубка Европы Рустам Амирметов, бронзовый призер Всемирной летней Универсиады Муса Туменов, серебряный и бронзовый призер Кубков Европы Мария Зольникова.

Чемпион России Иса Исаев и обладатель «золота» турнира «Мастерс» Денис Ярцев — представители Челябинской области. Пермские спортсмены: победитель прошлогоднего турнира в Екатеринбурге Абдула Абдулжалилов, вице-чемпион молодежной Европы Хайбула Магомедов, призер чемпионата Европы Мурат Хабачиров, призер «Большого шлема» в Тюмени Валентина Мальцева.

Разобраться в тонкостях любимого спорта президента России Владимира Путина

Как рассказали «URA.RU» организаторы турнира, в перерывах между соревнованиями все желающие смогут поучаствовать в конкурсах на знание терминов дзюдо, истории этого вида единоборств, символики, спортсменов. За правильные ответы зрители будут получать призы.

Нынче у соревнований появится гимн — его написал один из членов екатеринбургского оргкомитета Сергей Бабинцев. Композиция прозвучит во время церемонии открытия турнира. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выложить классные селфи в Instagram

На протяжении всех выходных у ДИВСа будет особая подсветка, которой занимается компания из Санкт-Петербурга. Красочные фотографии можно будет сделать не только на фоне арены, но и внутри — там будут организованы фотозоны. Кроме того, у турнира есть свой талисман — ящерица Дзюдан. С ним тоже можно будет сделать несколько кадров.

В отличие от прошлого года, в этот раз не предусмотрены мастер-классы и автограф-сессии с российскими дзюдоистами, пояснили в оргкомитете.

Начнутся соревнования в ДИВСе в субботу, 17 марта, в 10.00, церемония открытия турнира «Большой шлем» состоится в 16.30. В день выборов, 18 марта, предварительные соревнования также начнутся в 10.00, полуфиналы и финалы — в 17.00. Закончится турнир ориентировочно в 19.00. Таким образом организаторы «Большого шлема» предусмотрели возможность для зрителей успеть на избирательные участки. Кстати, все спортсмены сборной России взяли открепительные удостоверения и тоже должны будут проголосовать в Екатеринбурге.