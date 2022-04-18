Правительство РФ заморозило цены на отдых в России

Новые направления авиачартеров — Дагестан, Чечня и Камчатка

18 апреля 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Туристический кешбэк повлиял на стоимость отдыха в России, отмечают эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ сдержало цены на отдых на отечественных курортах. Его стоимость для россиян удалось зафиксировать за счет программы туристического кешбэка и субсидируемых авиачартеров, объяснили URA.RU участники рынка. По их словам, господдержка помогла всей отрасли — туроператорам, отельерам и авиаперевозчикам. Благодаря введению по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина туристического кешбэка, цены на туры внутри страны для россиян в этом году не выросли, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, подводя итог программе (длилась с 15 марта по 15 апреля). По его словам, РСТ обратился в правительство РФ с просьбой выделить на аналогичную программу с октября по декабрь еще 5 млрд рублей. Кешбэк поддерживает россиян, туроператоров, отельеров и авиаперевозчиков в низкий сезон, уточнили эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Программа возврата части средств за тур помимо снижения стоимости и стимулирования спроса дает импульс для роста продаж перед началом сезона. Около 60% туров продавались с кешбэком. Поэтому мы обратились в правительство РФ с просьбой выделить дополнительные средства на осенний кешбэк. Это поддержит туристов, гостиничный бизнес и туроператоров в низкий сезон», — комментирует собеседник. По словам Барзыкина, программа чартерных авиаперевозок позволит побывать в отдаленных уголках России с меньшими расходами. «Здесь реализуется механизм государственно-частного партнерства, потому что в программе участвуют крупные туроператоры, переориентировавшиеся с международного рынка. За счет того, что они добавляют льготы, скидки, дополнительные опции, турпродукт становится еще доступнее», — отметил эксперт. Помимо поездки раз в год на море, некоторые россияне планируют туры в межсезонье, добавляют эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Помимо одной традиционной поездки на море в течение года, благодаря туристическому кешбэку жители страны начали планировать туры и в межсезонье, отмечает Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский. «В целом активность бронирования в общих объемах схожа с прошлым годом. Но на лицо изменение — россияне выбирают места для отдыха по автодоступности. Популярностью пользуются регионы, ближайшие к месту жительства. Цены корректируются, но пока не поднялись. Неизбежно средняя стоимость отдыха повысится в пределах 10%», — уточняет эксперт. Программа туристического кешбэка сделала российские курорты более доступными, туроператоры стали активнее их предлагать, и популярность отдыха в России выросла, объяснила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. «Нам были известны, пожалуй, Байкал, Алтай. А в этом году впервые туристы полетят в отдаленные регионы, например, на Камчатку», — добавила эксперт. Субсидируемые авиарейсы стартуют в конце апреля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России реализует две программы поддержки внутреннего туризма. 15 апреля завершился весенний этап программы туристического кешбэка, а в конце апреля начнут летать на региональные курорты субсидируемые авиачартеры. С начала года программой туристического кешбэка воспользовалось 2,4 млн человек, уточнила на брифинге 18 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, россияне приобрели туры, забронировали отели или различные поездки на 44 млрд рублей. Общая сумма возврата по программе составила 8,4 млрд рублей. Первые авиачартеры полетят в Тюменскую область и Татарстан Фото: Денис Моргунов © URA.RU «В этом году туристы пользовались программой в пять раз чаще, чем в 2021 году. Поэтому председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил кешбэк до 15 апреля. За дополнительную неделю им воспользовались полмиллиона туристов», — сказала Догузова. В топ-5 направлений, в которых бронировались отели, покупались билеты с возвратом, вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан, рассказала руководитель Ростуризма. Догузова добавила, что далее в рейтинге стоят Крым, Ставропольский край — Кавказские Минеральные Воды, Пермский край, Ярославская и Ленинградская области. Популярны Калининград, Владимир и область, Башкирия и Нижегородская область. Статья по теме Власти предложили россиянам альтернативу отдыху в Европе В конце апреля стартуют первые авиачартеры в Татарстан и Тюменскую область, заявила глава Ростуризма. По ее словам, за счет субсидирования авиарейсов туроператоры формируют продукты, которые в полтора-два раза, а иногда и в 2,5 раза дешевле, чем могли быть. Летом туристы смогут полететь на Алтай, в Карелию, на Дальний Восток. Впервые авиачартеры отправятся на Камчатку и на Сахалин. Новинка сезона — чартеры на Кавказ (в Дагестан и Чечню). Будут продолжены полеты в Бурятию (на Байкал). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ сдержало цены на отдых на отечественных курортах. Его стоимость для россиян удалось зафиксировать за счет программы туристического кешбэка и субсидируемых авиачартеров, объяснили URA.RU участники рынка. По их словам, господдержка помогла всей отрасли — туроператорам, отельерам и авиаперевозчикам. Благодаря введению по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина туристического кешбэка, цены на туры внутри страны для россиян в этом году не выросли, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, подводя итог программе (длилась с 15 марта по 15 апреля). По его словам, РСТ обратился в правительство РФ с просьбой выделить на аналогичную программу с октября по декабрь еще 5 млрд рублей. «Программа возврата части средств за тур помимо снижения стоимости и стимулирования спроса дает импульс для роста продаж перед началом сезона. Около 60% туров продавались с кешбэком. Поэтому мы обратились в правительство РФ с просьбой выделить дополнительные средства на осенний кешбэк. Это поддержит туристов, гостиничный бизнес и туроператоров в низкий сезон», — комментирует собеседник. По словам Барзыкина, программа чартерных авиаперевозок позволит побывать в отдаленных уголках России с меньшими расходами. «Здесь реализуется механизм государственно-частного партнерства, потому что в программе участвуют крупные туроператоры, переориентировавшиеся с международного рынка. За счет того, что они добавляют льготы, скидки, дополнительные опции, турпродукт становится еще доступнее», — отметил эксперт. Помимо одной традиционной поездки на море в течение года, благодаря туристическому кешбэку жители страны начали планировать туры и в межсезонье, отмечает Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский. «В целом активность бронирования в общих объемах схожа с прошлым годом. Но на лицо изменение — россияне выбирают места для отдыха по автодоступности. Популярностью пользуются регионы, ближайшие к месту жительства. Цены корректируются, но пока не поднялись. Неизбежно средняя стоимость отдыха повысится в пределах 10%», — уточняет эксперт. Программа туристического кешбэка сделала российские курорты более доступными, туроператоры стали активнее их предлагать, и популярность отдыха в России выросла, объяснила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. «Нам были известны, пожалуй, Байкал, Алтай. А в этом году впервые туристы полетят в отдаленные регионы, например, на Камчатку», — добавила эксперт. Правительство России реализует две программы поддержки внутреннего туризма. 15 апреля завершился весенний этап программы туристического кешбэка, а в конце апреля начнут летать на региональные курорты субсидируемые авиачартеры. С начала года программой туристического кешбэка воспользовалось 2,4 млн человек, уточнила на брифинге 18 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, россияне приобрели туры, забронировали отели или различные поездки на 44 млрд рублей. Общая сумма возврата по программе составила 8,4 млрд рублей. «В этом году туристы пользовались программой в пять раз чаще, чем в 2021 году. Поэтому председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил кешбэк до 15 апреля. За дополнительную неделю им воспользовались полмиллиона туристов», — сказала Догузова. В топ-5 направлений, в которых бронировались отели, покупались билеты с возвратом, вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан, рассказала руководитель Ростуризма. Догузова добавила, что далее в рейтинге стоят Крым, Ставропольский край — Кавказские Минеральные Воды, Пермский край, Ярославская и Ленинградская области. Популярны Калининград, Владимир и область, Башкирия и Нижегородская область. В конце апреля стартуют первые авиачартеры в Татарстан и Тюменскую область, заявила глава Ростуризма. По ее словам, за счет субсидирования авиарейсов туроператоры формируют продукты, которые в полтора-два раза, а иногда и в 2,5 раза дешевле, чем могли быть. Летом туристы смогут полететь на Алтай, в Карелию, на Дальний Восток. Впервые авиачартеры отправятся на Камчатку и на Сахалин. Новинка сезона — чартеры на Кавказ (в Дагестан и Чечню). Будут продолжены полеты в Бурятию (на Байкал).