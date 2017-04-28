21:52 27 апреля 2017 1

Kia Sportage - идеальный автомобиль для российской семьи ФОТО: Wikipedia

Эксперты составили рейтинг автомобилей, наиболее подходящих для российских семей. В топ-5 списка вошли модели компаний Kia, Ford, Skoda и Lada.

По результат опроса, проведенного информагентством Nation News, первое место занял кроссовер Kia Sportage, вслед за ним расположилась модель Skoda Rapid, а тройку лидеров замкнула отечественная Lada Largus. В число наиболее подходящих автомобилей вошли также модели Nissan Qashqai и Kia Rio.

По мнению главы пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, одним из главным преимуществ Lada Largus является доступная цена. Эксперт также посоветовал российским семьям обратить внимание на модель Lada Vesta.