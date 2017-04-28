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28 апреля 2017
27 апреля 2017
21:52  27 апреля 2017 1

В России составили топ-5 лучших семейных авто

Kia Sportage - идеальный автомобиль для российской семьиФОТО: Wikipedia

Эксперты составили рейтинг автомобилей, наиболее подходящих для российских семей. В топ-5 списка вошли модели компаний Kia, Ford, Skoda и Lada.

По результат опроса, проведенного информагентством Nation News, первое место занял кроссовер Kia Sportage, вслед за ним расположилась модель Skoda Rapid, а тройку лидеров замкнула отечественная Lada Largus. В число наиболее подходящих автомобилей вошли также модели Nissan Qashqai и Kia Rio.

По мнению главы пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, одним из главным преимуществ Lada Largus является доступная цена. Эксперт также посоветовал российским семьям обратить внимание на модель Lada Vesta.

Сергей Макеев
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