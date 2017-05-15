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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
03:40  15 мая 2017 0

Спецслужбы ожидают новой масштабной атаки «вируса-вымогателя» утром 15 мая

клипарт Копьютеры и соц сети, клавиатура, работа, компьютер
WannaCry поразил более компьютерные системы в 150 странах мираФото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 1,3 миллиона компьютерных систем по-прежнему уязвимы для нового вируса WannaCry. О том, что возможны новые кибератаки, предупреждают британские спецслужбы.

«Вируса-вымогатель» атаковал компьютеры крупных компаний и пользователей в 150 странах 12 мая. В Великобритании он поразил службу здравоохранения, были предприняты попытки взломать и другие министерства. Действие вируса было приостановлено 13 мая. Однако, как отмечает директор отдела Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин, создатели вируса могли обновить элементы в его кодировке, хотя достоверных данных об этом нет, передает «Газета.ру».

По заявлению директора Европола Роба Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться утром 15 мая. Коммерческим организациям посоветовали подготовиться к новой масштабной кибератаке, отмечает РИА «Новости».

«Правительства стран мира должны расценить эту атаку как тревожный сигнал», — написал в своем блоге президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит. Он заявил, что все страны должны «применять в киберпространстве такие же строгие правила, как и к оружию в физическом мире».

Наталья Володина
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