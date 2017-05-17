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17 мая 2017
12:21  17 мая 2017 3

На смену глобальному потеплению на Земле придет похолодание. Ученые назвали дату

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После 2022 года планету ждет медленное похолоданиеФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские ученые установили, что глобальное потепление к 2022 году постепенно сменится постепенным похолоданием. Согласно исследованиям, в течение следующих шести лет средняя температура на Земле еще продолжит увеличиваться.

«В ближайшие лет шесть, по моей оценке, до 2022 года потепление будет продолжаться и достигнет примерно 1,1 градуса. После этого пойдет постепенный спад, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода», — цитирует ученого Николая Завалишина телеканал 360.

По мнению Завалишина, продолжительные температурные колебания бывали на Земле и раньше. В большинстве случаев они происходили циклично — 10 лет быстрого нагрева и 40−50 лет медленного остывания. В последние 2 года стали самыми теплыми в истории метерологических наблюдений, а в Арктике летом 2016 был зафиксировал минимум площади ледяных полей.

Сергей Макеев
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