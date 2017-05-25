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25 мая 2017
Главные новости Москвы
09:01  25 мая 2017 9

Никите Преснякову к свадьбе подарили квартиру за 60 млн рублей

Родители порадовали молодого певцаФото: страничка Никиты Преснякова в Instagram

Звездные родители подарили 26-летнему певцу Никите Преснякову и его избраннице Алене Красновой квартиру в Москве на Лубянке за 60 млн рублей в преддверии свадьбы молодой пары.

Также роскошный подарок, стоимостью в 1 млн долларов, Преснякову сделала его бабушка Алла Пугачева, отдав ему шикарную дачу в селе Малые Бережки в 50 километрах от Москвы. В трехэтажном здании есть спортивный зал, джакузи, баня. Владения расположены на территории в 50 соток, пишет cosmo.ru.

Предложение певец своей невесте сделал этой весной, а официальная церемония бракосочетания пройдет 27 июля. Организовать торжество молодым поможет мама Никиты Преснякова певица Кристина Орбакайте.

Лев Истомин
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