Трамп обсудил с Путиным нападение Украины на российские аэродромы

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Трамп созвонился с Путиным
Трамп созвонился с Путиным Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили недавние атаки на российские аэродромы. Об этом сообщил сам американский лидер.

«Мы обсудили нападение на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки», — отметил Трамп. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера США, беседа прошла конструктивно.

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Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили недавние атаки на российские аэродромы. Об этом сообщил сам американский лидер. «Мы обсудили нападение на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки», — отметил Трамп. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее глава Штатов Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера США, беседа прошла конструктивно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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