Трамп обсудил с Путиным нападение Украины на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили недавние атаки на российские аэродромы. Об этом сообщил сам американский лидер.
«Мы обсудили нападение на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки», — отметил Трамп. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее глава Штатов Дональд Трамп заявил, что 4 июня провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера США, беседа прошла конструктивно.
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