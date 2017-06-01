{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
19:10  01 июня 2017 0

Десятки людей попали в больницу из-за останков православного святого

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, молебен, патриарх кирилл, рпц
Из-за долгого ожидания верующие падают в обморок и получают переломыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верующие, желающие приложиться к мощам Николая Чудотворца в Москве у Храма Христа Спасителя, падают в обмороки. За 11 дней госпитализировано более 30 человек.

В медицинские учреждения обратились 24 женщины, 7 мужчин и трое детей, пишет «Русская планета». У них диагностированы обморочные состояния, обострение гипертонии и даже переломы конечностей после потери сознания и падений.

Как писало «URA.RU» ранее, святыню 22 мая доставили спецрейсом в Россию из итальянского города Бари, вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ее встречали тысячи верующих. Для организации доступа граждан в храм столичным властям пришлось даже изменить схему движения транспорта. Доступ к мощам открыт с 22 мая, до конца июля 2017 года.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров