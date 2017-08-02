Националисты перепутали сиденья в автобусе с мусульманками. ФОТО

В Норвегии националисты устроили истерику, перепутав автобусные сиденья с мусульманками, одетыми в бурки. В комментариях в соцсетях они пишут гневные посты о том, что происходит исламизация страны.
Снимок автобусных кресел опубликовал на своей странице в Facebook Йохан Слатавик. Фото показалось ему забавным. Однако не все разделили ее радость. Соотечественники Слатавикап посчитали, что места в автобусе заняли мусульманки в своей традиционной одежде.
Тут же многие призвали составить петицию о запрете носить традиционную исламскую одежду в общественных местах, пишет портал Life.ru.
Норвежский политик Синдр Фоссум Байер собрал все скриншоты гневных комментариев и выложил их на своей странице в соцсети. «Ненависть, которую люди испытали к пустым автобусным местам, отлично показывает, насколько предрассудки превзошли мудрость», — заметил политик.