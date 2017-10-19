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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:50  19 октября 2017 0

Космонавты рассказали молодежи в Сочи о песнях под гитару на МКС и и дружбе с иностранцами

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Россиянам хватает времени не только на научную работуФото: Pixabay.com

Российские космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий рассказали участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи о своем жестком графике на станции. Однако помимо множества экспериментов и поддержки технического состояния МКС им удается поддерживать теплые отношения с иностранными коллегами.

«Полет очень длительный, ограничен круг людей, с которыми ты общаешься. Хочется успешно закончить свою миссию, оказаться в кругу семьи, в кругу друзей, почувствовать дуновение ветра, сходить в нормальный душ», — признался вернувшийся из второго полета на МКС в июне Олег Новицкий, передает ТАСС. Его поддержал Сергей Крикалев, который установил рекорд Земли по пребыванию в космосе: «Оказавшись далеко от дома, хочется вернуться домой. Оказавшись дома, ты хочешь оказаться где-то еще».

Космонавты рассказали о том, как по пятницам принимали американских гостей на своей стороне станции, а по субботам шли в гости. «Если приходил „грузовик“, то угощали фруктами — очень приятно почувствовать запах свежих апельсинов, лимонов. Стараемся разнообразить досуг: смотрели фильмы, если кто-то играет на гитаре, то слушали», — добавил Новицкий.

Как писало «URA.RU», ранее на молодежном форуме в Сочи пристыдили «диванных лидеров» и назвали, какими качествами должны обладать студенты, чтобы добиться успеха.

Юрий Викторов
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