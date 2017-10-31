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31 октября 2017
30 октября 2017
11:12  31 октября 2017 0

Дети в России доходят до самоубийства в два раза чаще, чем за рубежом

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, зима, дети зимой, зимняя прогулка
ВОЗ опубликовала статистику о детских суицидах в РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Количество детских суицидов в России в два раза превышает мировой показатель. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В среднем по миру этот показатель составляет один случай на 100 тыс. человек, в России — два случая, при этом в Москве — 0,7. Покончить с собой решают 11,5 из 100 тыс. подростков в России.

При этом, по данным ВОЗ, количество суицидов среди взрослого населения за последние 30 лет серьезно увеличилось, однако в России этот показатель идет на спад. Так, в 90-е этот показатель составлял 43-46 случаев самоубийств на 100 тысяч человек, а сейчас он не превышает 16,5 случаев, цитирует РИА «Новости» главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы Георгия Костюка. Критический показатель составляет 20 случаев на 100 тысяч человек.

По словам Костюка, число самоубийств в Москве в четыре раза меньше, чем в целом по РФ. В России этот показатель сегодня находится на уровне 16,5 случая на 100 тысяч человек, а в Москве — 4-4,5 случая. Как утверждает психиатр, самоубийство среди молодежи стало второй ведущей причиной смерти в глобальных масштабах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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