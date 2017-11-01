В «Прямом эфире» Малахова показали слежку за Джигарханяном

Кадры со скрытых камер, установленных в кабинете актёра и режиссёра Армена Джигарханяна, показали в «Прямом эфире» Андрея Малахова. Теперь сотрудники полиции намерены проверить авторов программы, так как эти камеры были установлены незаконно.
Ранее в Москве уже было возбуждено уголовное дело по факту слежки за актёром. Предполагается, что наблюдение за Джигарханяном могла вести его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Правоохранительным органам предстоит также выяснить, каким образом записи с камер в кабинете артиста попали на программу, сообщает Life.ru.
Ранее «URA.RU„сообщало, что Армена Джигарханяна задержали полицейские при попытке проникновения в квартиру его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой артист находится в состоянии развода.