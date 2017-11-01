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01 ноября 2017
13:55  01 ноября 2017 1

В «Прямом эфире» Малахова показали слежку за Джигарханяном

Наркоманы в подъездах. Сургут, лифт, ведется видеонаблюдение, камера видеонаблюдения
Камеры в кабинете народного артиста были установлены незаконноФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кадры со скрытых камер, установленных в кабинете актёра и режиссёра Армена Джигарханяна, показали в «Прямом эфире» Андрея Малахова. Теперь сотрудники полиции намерены проверить авторов программы, так как эти камеры были установлены незаконно.

Ранее в Москве уже было возбуждено уголовное дело по факту слежки за актёром. Предполагается, что наблюдение за Джигарханяном могла вести его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Правоохранительным органам предстоит также выяснить, каким образом записи с камер в кабинете артиста попали на программу, сообщает Life.ru.

Ранее «URA.RU„сообщало, что Армена Джигарханяна задержали полицейские при попытке проникновения в квартиру его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой артист находится в состоянии развода.

Ксения Томашова
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