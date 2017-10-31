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31 октября 2017
22:38  31 октября 2017 2

В Москве полицейские схватили Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян, медведев дмитрий, джигарханян армен
Джигарханян — народный артист СССР — оказался в центре скандалаФото: Официальный сайт президента РФ

Полицейские поймали Армена Джигарханяна на попытке проникновения в квартиру его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом журналистам рассказала близкая подруга жены актера.

После того, как Джигарханян выписался из больницы, он несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, пишет портал «Дни.ру». Затем друзья сняли ему квартиру на Ломоносовском проспекте. 30 октября Армен Джигарханян наведался в квартиру своей жены на Молодогвардейской улице, чтобы забрать свои вещи, и попытался вскрыть замки, рассказала подруга Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет, — сказала собеседница издания. — А он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотел вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства».

«URA.RU» писало, что 80-летний Джигарханян и 38-летняя Цымбалюк-Романовская находятся в процессе расторжения брака. Ранее актер заявил, что молодая супруга хотела его убить, а потом присвоить имущество. Театральный режиссер от волнений попал в больницу. 26 октября в театре Джигарханяна прошли обыски. После этого стало известно, что Цымбалюк-Романовская покинула Россию.

Виктор Дорофеев
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