Жители Казани устроили давку, чтобы получить бесплатную атрибутику партии ЛДПР. Толкучка произошла на перроне городского вокзала во время прибытия агитационного поезда партии.
1 ноября во время встречи представителей партии со сторонниками казанцам бесплатно раздавали футболки с надписью «Жириновский — верховный правитель», а также диски с песнями в исполнении главы фракции, носки, кепки, зонтики и часы, пишет телеканал 360. На видео, опубликованном порталом «Бизнес-Онлайн», видно, как казанские бабушки и дедушки окружили волонтеров из ЛДПР и просят их о каком-нибудь сувенире.
На митинге председатель комитета Госдумы по молодежи, спорту и туризму Михаил Дегтярев сказал участникам, что Жириновский очень любит Татарстан, и похвалил город за высокий уровень проведения матчей Кубка конфедераций.