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02 ноября 2017
19:44  02 ноября 2017 0

В Казани жители устроили давку из-за бесплатных футболок с Жириновским. ВИДЕО

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой, лдпр
Участникам раздавали футболки с надписью «Жириновский — верховный правитель»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Казани устроили давку, чтобы получить бесплатную атрибутику партии ЛДПР. Толкучка произошла на перроне городского вокзала во время прибытия агитационного поезда партии.

1 ноября во время встречи представителей партии со сторонниками казанцам бесплатно раздавали футболки с надписью «Жириновский — верховный правитель», а также диски с песнями в исполнении главы фракции, носки, кепки, зонтики и часы, пишет телеканал 360. На видео, опубликованном порталом «Бизнес-Онлайн», видно, как казанские бабушки и дедушки окружили волонтеров из ЛДПР и просят их о каком-нибудь сувенире.

На митинге председатель комитета Госдумы по молодежи, спорту и туризму Михаил Дегтярев сказал участникам, что Жириновский очень любит Татарстан, и похвалил город за высокий уровень проведения матчей Кубка конфедераций.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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