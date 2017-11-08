21:00 08 ноября 2017 0

Ту самую «корзинку с колбасками» уничтожили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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