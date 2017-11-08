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08 ноября 2017
21:00  08 ноября 2017 0

Сечина вызвали в суд, россияне бегут из страны, умерла дочь Гурченко. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Ту самую «корзинку с колбасками» уничтожилиФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Уральцы выбрали «Чиновника года»! Больше всего повезло читателям «URA.RU», которые и определили тройку победителей.

Суд отклонил иск Навального к Путину, а самого блогера снова поймали на вранье. Эксперты рассказали, как Навальный «пытается удержать своих сторонников от перехода к Собчак». Бессмысленными исками — в том числе.

В процессе по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева неожиданный поворот — в суд вызвали Игоря Сечина. Глава «Роснефти» выступит в качестве свидетеля. Отдельным «гвоздем программы» стала коробка с двумя миллионами. Эксперты рассказали «URA.RU», зачем вызывать Сечина в суд и выставлять напоказ коробку, забитую наличными.

В России началась борьба за пенсии мертвых граждан. Негосударственные пенсионные фонды хотят вернуть вернуть деньги, которыми не могут воспользоваться даже родственники, через суд.

Страну накрыла волна эмиграции. Из России бегут и бизнесмены, и творческая интеллигенция. Эмигранты, которые обосновались за рубежом, рассказали «URA.RU», ради чего они покинули страну и как им живется за границей.

Дочь Людмилы Гурченко умерла, оставив после себя многомиллионное наследство. Адвокат женщины назвал причину ее смерти.

«Айфон на колесах» оказался непригоден для России — УВЗ не будет ставить «трамвай будущего» R1 на серийное производство. Но можно в последний раз посмотреть на этого красавца и на то, как бы он чувствовал себя на улицах Екатеринбурга.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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