Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области

В Беловском районе Курской области вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, следовавший по трассе между селом Макрушино и поселком Рулитино. В результате удара пострадал 42-летний мужчина, который был оперативно доставлен в медицинское учреждение. О происшествии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавшему оказали всю необходимую помощь. «Вновь прошу всех быть бдительными! Нет ничего ценнее вашей жизни и здоровья!» — обратился к жителям Хинштейн. Он подчеркнул, что ситуация на приграничных территориях остается напряженной, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.
В сообщении губернатора отмечается, что атакованный автомобиль двигался по проселочной дороге в момент, когда над районом был зафиксирован пролет враждебного дрона. Экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу. Специалисты уточняют обстоятельства инцидента и оценивают ущерб, причиненный атакой. Власти продолжают мониторить обстановку в Беловском районе и соседних населенных пунктах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.