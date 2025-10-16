Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области

Дрон атаковал авто на трассе в Курской области, есть пострадавший
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ Фото:

В Беловском районе Курской области вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, следовавший по трассе между селом Макрушино и поселком Рулитино. В результате удара пострадал 42-летний мужчина, который был оперативно доставлен в медицинское учреждение. О происшествии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшему оказали всю необходимую помощь. «Вновь прошу всех быть бдительными! Нет ничего ценнее вашей жизни и здоровья!» — обратился к жителям Хинштейн. Он подчеркнул, что ситуация на приграничных территориях остается напряженной, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

В сообщении губернатора отмечается, что атакованный автомобиль двигался по проселочной дороге в момент, когда над районом был зафиксирован пролет враждебного дрона. Экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу. Специалисты уточняют обстоятельства инцидента и оценивают ущерб, причиненный атакой. Власти продолжают мониторить обстановку в Беловском районе и соседних населенных пунктах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Беловском районе Курской области вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль, следовавший по трассе между селом Макрушино и поселком Рулитино. В результате удара пострадал 42-летний мужчина, который был оперативно доставлен в медицинское учреждение. О происшествии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы региона, пострадавшему оказали всю необходимую помощь. «Вновь прошу всех быть бдительными! Нет ничего ценнее вашей жизни и здоровья!» — обратился к жителям Хинштейн. Он подчеркнул, что ситуация на приграничных территориях остается напряженной, и призвал граждан соблюдать меры предосторожности. В сообщении губернатора отмечается, что атакованный автомобиль двигался по проселочной дороге в момент, когда над районом был зафиксирован пролет враждебного дрона. Экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу. Специалисты уточняют обстоятельства инцидента и оценивают ущерб, причиненный атакой. Власти продолжают мониторить обстановку в Беловском районе и соседних населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...