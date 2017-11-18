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18 ноября 2017
17 ноября 2017
11:41  18 ноября 2017 0

На крымском пляже прохожий нашел древнегреческую гробницу и клад. ФОТО

Длина захоронения составляет чуть больше метраФото: администрация Евпатории

Местный житель обнаружил на одном из пляжей Евпатории древнее захоронение ребенка с кладом. Могила датируется концом IV- началом III века до нашей эры.

Мужчина во время прогулки наткнулся на край каменной плиты, после чего сразу обратился в местный краеведческий музей. По информации специалистов, длина гробницы составляет чуть более одного метра, в ней находились останки ребенка, передает телеканал 360.

Также в каменном «ящике» найдены игральные кости, два небольших сосуда и монета. Известняковые плиты захоронения тщательно подогнаны друг к другу, хорошо отесаны и отлично сохранились, отмечает агентство Nation News. Археологи заявляют, что на этом месте ранее располагался древнегреческий город Керкинитида. Такая находка является редкостью.По крайней мере, в этом районе ранее не находили ничего подобного: более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше и, возможно, что-то осталось под водой

Ранее подобные находки в Евпатории были сделаны в конце 1970-х годов. Тогда при строительстве кафе «Театральное» (сейчас «Колизей») нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами, сообщили «URA.RU» в администрации Евпатории.

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Фото: администрация Евпатории

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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