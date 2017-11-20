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20 ноября 2017
19 ноября 2017
09:18  20 ноября 2017 1

Королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Портреты венценосной четы с разницей в 70 летФОТО: Алексей Венедиктов, Twitter

Королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп 20 ноября отмечают 70 лет со дня бракосочетания. Значимое события юбиляры будут праздновать в кругу детей и внуков в Виндзорском замке, сообщает ABC.

Никто из предшественников нынешней королевы на британском троне еще праздновал столь весомый юбилей семейного союза. Елизавете II сейчас 91 год, ее супругу — 96. Их венчание состоялось 20 ноября 1947 года. У венценосной четы четверо детей — принц Чарльз и принцесса Анна, а также принцы Эндрю и Эдвард.

В 2016 году Елизавета II отметила 65 лет со дня коронации, напоминает RT.

Рита Теркина
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