NOS: в аэропорту под Амстердамом из-за дрона закрыли взлетно-посадочную полосу

Под Амстердамом почти на час закрыли взлетную полосу из-за дрона
Под Амстердамом почти на час закрыли взлетную полосу из-за дрона

Взлетно-посадочная полоса Полдербан в аэропорту Схипхол под Амстердамом была временно закрыта на 45 минут из-за подозрения на присутствие беспилотника в воздушном пространстве. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов (Marechaussee).

«Взлетно-посадочная полоса Полдербан в аэропорту Схипхол была закрыта примерно на 45 минут сегодня днем после того, как пилоты и наблюдатели за самолетами предположили, что видели дрон», — сообщил NOS. Там же отметили, что дрон видели в субботу около 12:10 по местному времени, когда пилоты нескольких самолетов сообщили диспетчерам о неопознанном объекте на высоте примерно 150 метров.

По данным военной полиции, сразу после поступления информации воздушное движение в районе полосы было приостановлено, а рейсы перенаправлены на соседний участок Званенбургбан. Там отметили, что на радарных снимках не было обнаружено следов дрона, а проведенные с помощью вертолета поиски не дали результатов.

Запуск дронов над аэропортом Схипхол и в его окрестностях строго запрещен: подобные действия создают угрозу для пассажирских и грузовых рейсов. С начала 2025 года в нидерландских аэропортах зафиксировано уже 22 случая подозрительной активности беспилотников, однако большинство инцидентов оказалось ложной тревогой или ошибочным восприятием других объектов в воздухе.

