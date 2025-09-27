Захарова рассказала о необычном госте на брифинге Лаврова

Захарова: выступление Лаврова на Генассамблее ООН охранял «песель»
Пресс-конференцию Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН сопровождал необычный сотрудник службы безопасности — служебная собака. Четвероногий охранник периодически поддерживал атмосферу встречи, подавая голос во время выступления российского министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Песель заходил в зал, внимательно наблюдал за происходящим и в подходящие моменты ободрительно подавал голос», — рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она также выложила фото четвероногого в своем telegram-канале.

Ранее Лавров выступил на Генассамблеи ООН. Выступая глава МИД РФ сообщил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, но готова дать решительный отпор в случае агрессии. Что еще заявил Лавров — в материале URA.RU.

