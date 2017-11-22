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22 ноября 2017
14:27  22 ноября 2017 2

СМИ узнали, что Хворостовский перед смертью лишился голоса

Хворостовский скончался в возрасте 55 летФОТО: BBC.Сom

Оперный певец Дмитрий Хворостовский в последние месяцы перед смертью лишился голоса и с трудом мог говорить. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Super со ссылкой продюссера Игоря Крутого.

Крутой рассказал, что около месяца назад разговаривал с Хворостовским по телефону и с первых секунд беседы заметил, что фирменный голос певца исчез. Продюсер также утверждает, что Хворостовский испытывал проблемы с речью.

О смерти Дмитрия Хворостовкого стало известно сегодня днем. Первым трагическую новость опубликовал на своей странице в Twitter Дмитрий Маликов. Позже певец рассказал, что последние дни перед смертью Хворостовский провел в коме. Информацию о смерти певца подтвердили его родные.

«С тяжелым сердцем сообщаем об уходе Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга — в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он тихо умер утром 22 ноября, в кругу семьи в своем доме в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами», — говорится в сообщении семьи певца в Facebook.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала новость о смерти Хворостовского, введя читателей в заблуждение, напоминает «Русская планета». Шеф-редактор сайта издания Олеся Носова тогда заявила, что в редакции идет разбор полетов из-за данного сообщения, которое выдал в ленту новостей один из редакторов, основываясь на неких личных источниках.

Сергей Макеев
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