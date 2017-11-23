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23 ноября 2017
19:48  23 ноября 2017 0

«Понюхать и потрогать рутений. Почему нет?!» «Росатом» проведет экскурсию на закрытый ядерный завод, который в Европе обвинили в радиационном выбросе

Озеро Карачай. Ликвидаторы. Радиация. Озёрск. Маяк. Челябинск., радиация, проход запрещен, грязная территория
Журналистам предлагают разобрать рутений на изотопыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Корпорация «Росатом» объявила о проведении пресс-тура на производственное объединение «Маяк», которое общественники-экологи подозревают в выбросе рутения и сокрытии информации о радиационной аварии. Информация об «экскурсии» появилась на официальной странице госкорпорации в Facebook.

Неожиданное предложение сопровождается столь же неординарными слоганами: «Узнайте про рутений все»; «Разберем рутений на изотопы»; «Вы журналист, блогер? Слышали про «рутениевые облака и дожди»? Интересно, откуда все началось?» — спрашивают организаторы. — «Росатом» начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам «боевой славы» Ru-106».

Участники пресс-тура смогут посетить производственную площадку ПО «Маяк» в Озерске, «которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало „колыбелью“ рутения». В ходе экскурсии журналисты и блогеры смогут найти ответы на вопросы, что такое рутений (и существует ли он вообще), как он образуется, каким образом его обнаруживают, «где та труба на „Маяке“, откуда вылетает рутений?». А также «можно ли его потрогать и понюхать? Почему нет?» — интригуют организаторы тура.

Как сообщили «URA.RU» в «Росатоме», пресс-тур состоится ориентировочно через полторы недели — после того, как будут собраны все заявки и получены разрешения для журналистов и блогеров на въезд в закрытый город Озерск.

ПО «Маяк» входит в госкорпорацию «Росатом» и производит компоненты ядерного оружия, а также ведет переработку отработанного ядерного топлива, использованного на реакторах атомных станций и подводных лодок. Недавно предприятие обвинили в выбросе рутения-106, небольшие концентрации которого фиксировали в сентябре—октябре 2017 в Европе. В частности, об этом написала французская Le Figaro.

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Но настоящая шумиха развернулась после того, как Росгидромет в официальном бюллетене сначала назвал «экстремально высокой» и «высокой» концентрации рутения-106 в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк». В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в поселке Аргаяш было зафиксировано повышение уровня наличия рутения-106 в 986 раз, а поселке Новогорном (относится к Озерску) — в 440 раз. Это сообщение вызвало панику среди населения и в СМИ.

Позже выяснилось, что такие цифры назывались по отношению к абсолютному нулю, и в реальности были в тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций. Сам же Росгидромет вынужден был объяснять свои неуклюжие формулировки, и сегодня официально заявил, что изменит форму публичных отчетов, чтобы данные можно было всегда сравнить с ПДК. Согласно одной из последних версий, появление рутения-106 в Челябинской области в конце сентября могла быть вызвана аварией одного из искусственных спутников Земли.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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