Песков прокомментировал приезд в Москву главы ЛНР

В Сети появилось видео прилёта Плотницкого в Москву
Администрация президента России не имеет отношения к приезду в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — подчеркнул он. Пресс-секретарь напомнил, что Кремль по-прежнему не комментирует ситуацию в ЛНР из-за отсутствия детальной информации, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Сети появилось видео прилёта Плотницкого в столицу. Как сообщала «Национальная служба новостей», ролик опубликовал блогер Константин Долгов на своем YouTube-канале.