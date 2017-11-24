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24 ноября 2017
16:12  24 ноября 2017 0

Песков прокомментировал приезд в Москву главы ЛНР

Плотницкий
В Сети появилось видео прилёта Плотницкого в МосквуФото: Николай Сидоров © URA.RU

Администрация президента России не имеет отношения к приезду в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — подчеркнул он. Пресс-секретарь напомнил, что Кремль по-прежнему не комментирует ситуацию в ЛНР из-за отсутствия детальной информации, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Сети появилось видео прилёта Плотницкого в столицу. Как сообщала «Национальная служба новостей», ролик опубликовал блогер Константин Долгов на своем YouTube-канале.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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