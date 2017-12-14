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14 декабря 2017
22:16  14 декабря 2017 0

В театре рассказали, когда Табаков вернется на сцену после тяжелой болезни

Олег Табаков, табаков олег, пудов константин
Актер вернется на сцену через несколько месяцевФото: Александр Мамаев © URA.RU

Народный артист СССР Олег Табаков вернется на сцену в феврале—марте 2018 года. Сотрудники МХТ имени Чехова сообщили, что он уже пошел на поправку.

Актер был госпитализирован в конце ноября с диагнозом «сложная деструктивная пневмония». Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он уже свободно перемещается по палате. «По основному заболеванию, воспалению легких, он пошел на поправку. Страшный кризис миновал. Осталось решить проблемы с зубами», — цитирует коллег Табакова «Утро.ру».

По одной из версий, воспаление легких у артиста началось из-за неудачной имплантации зубов.

Как писало «URA.RU» ранее, о госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября. По некоторым данным руководителю МХТ была сделана экстренная операция на сердце, но какая конкретно, не уточнялось.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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