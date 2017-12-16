Уралец принёс России первую медаль Кубка мира по биатлону

Уралец Антон Шипулин финишировал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира во Франции. Его медаль стала первой для сборной России за 18 гонок олимпийского сезона в биатлоне.
В финишном споре Шипулин победил партнёра по команде Александра Логинова. Второе место осталось за Мартеном Фуркадом, выигравшим у свердловского спортсмена всего лишь девять секунд. Первое место — четвертый раз за сезон — осталось у представляющего Норвегию Йоханнеса Бё, сообщает Life.ru.
Олимпийский чемпион Антон Шипулин родился спортсмен в семье профессиональных лыжников и биатлонистов в Тюмени, в августе 2017 года ему исполнилось 30 лет. Родился. Сейчас он живет в Екатеринбурге и выступает за Свердловскую область. Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете и шестикратный призер чемпионатов мира.
Биатлониста любят в обоих регионах, а сам он радует поклонников не только спортивными победами. Так, недавно он сделал звездой соцсетей кота Мишку, принадлежащего своим родителям. А в октябре спортсмен решил выставить на аукцион вещи знаменитых соперников по биатлону с их автографами — собранные деньги пойдут на спортивный инвентарь для детдомов и школ.
В марте мужская сборная РФ по биатлону победила в зачете Кубка мира в эстафетных гонках, завоевав Малый хрустальный глобус. В числе победителей также был Антон Шипулин, сообщило агенство Nation news. Последняя гонка в этом виде программы в нынешнем сезоне Кубка мира состоялась в Пхенчхане, где состоится ближайшая Олимпиада.