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19 декабря 2017
18:27  19 декабря 2017 3

Малахов вслед за Галкиным оказался в центре гей-скандала. ФОТО

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахова обвинили в «свинском» отношении к женщинамФото: Личная страница Андрея Малахова, Instagram

Певица Ксения Мерц намекнула на гомосексуальные наклонности телеведущего Андрея Малахова после того, как приняла участие в его передаче «Прямой эфир». В эфире шоу обсуждались отношения Даны Борисовой с ее дочерью, но постепенно внимание перекинулось на Мерц. Зрителям озвучили аудиозапись разговора певицы со своей дочерью, во время которого она ругается матом на ребенка.

Мерц в гневе покинула студию, а затем опубликовала пост про Малахова в Instagram. «Спи спокойно, наш самый добрый и нежный! Сколько же в тебе доброты и чистоты! Спасибо тебе за твою коммуникабельность „от бога“, чистоту души „от бога“ и за то, что ты по-свински не жалеешь ни одну женщину, потому что ты их не любишь „от бога“! Иди своей дорогой и не трогай тему детей!» — написала певица. Также Мерц заявила, что Малахов, у которого 17 ноября родился сын, никак не подтвердил факт своего отцовства.

Телеведущий на заявления певицы никак не отреагировал, но на его защиту встала артистка Алена Кравец. «Я в шоке от поведения людей! Как можно трогать такого человека, как Андрей Малахов?! Профессионал, светлейший человек, семьянин и отец, которого я знаю и уважаю очень много лет», — написала Кравец в Instagram.

Ранее актер Алексей Панин в шоу на YouTube «Хайповости» призвал юмориста Максима Галкина признаться в своей гомосексуальной ориентации. Так он ответил Галкину на шутку про то, что если Ксения Собчак станет президентом России, то Панин должен стать главой комитета по защите животных.

В ноябре депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил в России выделить 80 миллионов долларов на борьбу с пропагандой гомосексуализма и на поддержку гомофобии, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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