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20 декабря 2017
11:29  20 декабря 2017 0

Российским олимпийцам вместо национального флага предложили использовать георгиевскую ленту

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, георгиевская лента
Георгиевская лента может стать отличительным знаком российских спортсменов на Олимпийских играхФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Отстраненный от Олимпийских игр бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода, предложил использовать российским спортсменам на Играх в южнокорейском Пхенчхане вместо официальной государственной символики цвета георгиевской ленты и георгиевский флаг.

«Я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?» — поделился своим мнением с «Газетой.Ru» парламентарий. Добавив, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев.

18 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранить бобслеиста от участия в Играх в любом качестве, а также аннулировать его результаты с сочинских соревнований. 5 декабря исполком МОК в ходе заседания принял решение об отстранении сборной РФ от Олимпийских игр 2018 года, однако чиновники сделали оговорку, что «чистые» спортсмены из России могут участвовать в Играх под флагом олимпийского движения.

МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно документу, который комитет направил национальным федерациям по зимним видам спорта, на форме и экипировке герб страны и эмблему Олимпийского комитета России должны заменить олимпийские кольца. В форме допускается использование одного или двух цветов национального флага, однако при этом отдельные части не должны складываться в российский триколор. Как ранее писало «URA.RU» российским спортсменам также запретили упоминать свое гражданство в социальных сетях.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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