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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:55  20 декабря 2017 0

Международный паралимпийский комитет решит судьбу российских спортсменов в январе

Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, чаша огня, паралимпиада
Паралимпийский комитет России считает, что выполнил все рекомендации международного сообществаФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение российских паралимпийцев от участия в Олимпийских играх 2018 года. Решение было принято исполкомом на совещании 20 декабря.

Причиной послужило невыполнение соответствующих критериев, рекомендованных МПК Паралимпийскому комитету России (ПКР), сообщает телеканал 360. Окончательное решение об участии российских паралимпийцев в Играх в Пхенчхане будет принято в январе, передает «Национальная служба новостей».

Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решения МПК, отметил, что ПКР выполнил почти все выдвинутые требования, кроме тех, которые непосредственно не относятся к деятельности организации. «Восстановление Российского антидопингового агентства и признание доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства по-прежнему считаются нереализованными», — цитирует его RT. Он надеется, что в предстоящий месяц ПКР проведёт уточняющую работу по двум пунктам восстановления членства в МПК.

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Российские спортсмены смогут выступать в Южной Корее лишь под флагом Олимпийских игр и без использования в форме национальной символики. После этого российским олимпийцам вместо государственного флага предложили использовать георгиевскую ленту.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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