В Московском аэропорту Внуково произошло ЧП: бортпроводница компании Utair выпала из самолета при попытке закрыть двери. Девушку в бессознательном состоянии увезли в больницу.
Известно, что стюардесса подскользнулась и упала с высоты 3-4 метров на бетонный перрон после того, как забирала у наземных служб контейнеры с едой. Сразу после инцидента девушка была госпитализирована. «Девушка закрывала люк и неожиданно поскользнулась. Хуже всего, что она приземлилась на спину, — сообщает телеграм Mash.
Самолет Utair, по предварительной информации, должен был вылететь в Ханты-Мансийск. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Utair, в настоящий момент пострадавшей оказана необходимая помощь и она выписана из больницы. Авиакомпания выясняет причины случившегося.