{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2017
23 декабря 2017
01:24  24 декабря 2017 7

Во Внуково стюардесса выпала из самолета, направлявшегося в Ханты-Мансийск

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, UTair, ютейр
Бортпроводница упала на бетонный перронФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Московском аэропорту Внуково произошло ЧП: бортпроводница компании Utair выпала из самолета при попытке закрыть двери. Девушку в бессознательном состоянии увезли в больницу.

Известно, что стюардесса подскользнулась и упала с высоты 3-4 метров на бетонный перрон после того, как забирала у наземных служб контейнеры с едой. Сразу после инцидента девушка была госпитализирована. «Девушка закрывала люк и неожиданно поскользнулась. Хуже всего, что она приземлилась на спину, — сообщает телеграм Mash.

Самолет Utair, по предварительной информации, должен был вылететь в Ханты-Мансийск. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Utair, в настоящий момент пострадавшей оказана необходимая помощь и она выписана из больницы. Авиакомпания выясняет причины случившегося.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров