Уральцы отличились на всероссийском конкурсе управленцев

23:33 28 декабря 2017 0

УрФУ стал одним из лидеров по количеству участников Кубка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени показали высокие результаты на онлайн-этапе Кубка по менеджменту «Управляй!» и вышли в полуфинал. Наибольшее число студентов, как отметили организаторы, учатся в Южно-Уральском, Тюменском и Уральском федеральном университетах.

В четверг, 28 декабря, организаторы мероприятия также подвели итоги и других регионов России кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в Приволжском федеральном округе, показавшем максимальные цифры по числу регистраций студентов, лидерами стали Нижегородская и Самарские области. Что касается вузов, наибольшее количество участников учатся в филиалах президентской академии (РАНХиГС) — Дзержинский филиал и Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, а также Самарский государственный экономический университет.

Списки Центрального федерального округа возглавили Владимирская и Брянская области [филиалы РАНХиГС], в Дальневосточном федеральном округе — студенты Дальневосточного федерального университета из Владивостока.

Регистрация для студентов Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного федеральных округов, а также для Москвы и Санкт-Петербурга продлится до 15 января 2018 года, отметили организаторы Кубка по менеджменту «Управляй!».

Мероприятие, к слову, призвано выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать им условия для развития компетенций. В рамках Кубка участники выполнят максимально приближенные к реальным кейсам задания. Победителей ждет место в национальной сборной, которая представит Россию на всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом GlobalManagement Challenge, и гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.