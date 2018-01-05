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05 января 2018
04 января 2018
01:48  05 января 2018 0

Бык убил пьяного тореадора во время корриды в Колумбии. ВИДЕО

Опасные игры с быками регулярно приводят к гибели тореадоровФото: PxHere

В Колумбии во время традиционной травли быков погиб тореадор. Мужчина не успел отскочить в сторону и животное подняло его на рога.

Как сообщает телеканал 360, в традиционном мероприятии в Селлехо на севере страны участвовали десятки людей. Участники боя дразнили животное, а когда бык приближался, уворачивались. У одного из тореадоров, Хорхе Барриоса, этого не получилось. На записи, сделанной зрителями, видно, как бык поднимает мужчину рога, а затем с силой бросает на землю, после чего бежит дальше, а тореадор остается лежать без движения. Как выяснилось позже, мужчина скончался от множественных травм.

Между тем, по данным Mirror, погибшего подвел алкоголь — мужчина выпивал незадолго до выхода на арену, вследствие чего его реакция была снижена.

Отметим, опасные игры с быками регулярно приводят к гибели тореадоров. Так, летом прошлого года во Франции погиб 36-летний тореадор Иван Фандиньо. Как писало «URA.RU», матадор запутался в плаще и упал, чем и воспользовался бык — он подбросил мужчину в воздух и насквозь проткнул рогом.

Евгений Александров
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