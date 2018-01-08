В США девушка собирается замуж за тетрис

04:21 08 января 2018 0

Девушка призналась, что испытывает те же чувства, что влюбленные пары ФОТО: Wikimedia Commons, Monoklon

20-летняя жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан намерена выйти замуж за тетрис. Отмечается, что ранее девушка состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер.

«Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит», — рассказала Хассан.

По ее словам, она очень предана тетрису и приобретает различные вещи, связанные с игрой. Девушка планирует выйти замуж за неодушевленный предмет после окончания обучения. Также Хассан добавила, что никогда не была влюблена в представителей человеческого рода, передает телеканал 360.