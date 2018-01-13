На Украине назвали, скольким людям запретили въезд из-за посещения Крыма

18:59 13 января 2018 2

Пограничники составили на нарушителей тысячи протоколов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

За 2017 год полутора тысячам иностранцев отказали во въезде на Украину из-за посещения Крыма. Среди них оказалось более 100 артистов и деятелей культуры.

Данные представила Государственная пограничная служба страны, передает RT. Мониторинг также определил еще 810 человек, которые могли находиться на территории Крыма. В отношении иностранцев за прошлый год составили 2,3 тысячи административных протоколов, сообщает «Русская планета». С начала 2018 года выявили еще 30 аналогичных случаев.

Как отмечается в сообщении ведомства, посещение Крыма без разрешения официальных органов Украины карается запретом на въезд в страну на три года.

Как писало «URA.RU», ранее семерых российских бардов внесли в базу данных «Миротворца». Их обвиняют в том, что они якобы незаконно пересекли границу Украины, чтобы выступить в Крыму на фестивале авторской песни «Встреча с юностью». Среди них оказались артист с Урала Евгений Чулков и дочь знаменитого исполнителя Юрия Визбора Татьяна.