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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
18:59  13 января 2018 2

На Украине назвали, скольким людям запретили въезд из-за посещения Крыма

Севастополь. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, военные, флаг украины, солдаты
Пограничники составили на нарушителей тысячи протоколовФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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За 2017 год полутора тысячам иностранцев отказали во въезде на Украину из-за посещения Крыма. Среди них оказалось более 100 артистов и деятелей культуры.

Данные представила Государственная пограничная служба страны, передает RT. Мониторинг также определил еще 810 человек, которые могли находиться на территории Крыма. В отношении иностранцев за прошлый год составили 2,3 тысячи административных протоколов, сообщает «Русская планета». С начала 2018 года выявили еще 30 аналогичных случаев.

Как отмечается в сообщении ведомства, посещение Крыма без разрешения официальных органов Украины карается запретом на въезд в страну на три года.

Как писало «URA.RU», ранее семерых российских бардов внесли в базу данных «Миротворца». Их обвиняют в том, что они якобы незаконно пересекли границу Украины, чтобы выступить в Крыму на фестивале авторской песни «Встреча с юностью». Среди них оказались артист с Урала Евгений Чулков и дочь знаменитого исполнителя Юрия Визбора Татьяна.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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