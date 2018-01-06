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07 января 2018
06 января 2018
21:03  06 января 2018 0

Уральский бард и дочь Юрия Визбора попали в базу данных «Миротворца»

Бард из Нижнего Тагила Евгений Чулков попал в черный списокФото: скриншот YouTube

Семерых российских бардов внесли в базу данных «Миротворца». Их обвиняют в том, что они якобы незаконно пересекли границу Украины, чтобы выступить в Крыму на фестивале авторской песни «Встреча с юностью».

В списке «Миротворца» оказались Анатолий Киреев, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Лариса Брохман, Вячеслав Ковалев, Михаил Башаков, бард из Нижнего Тагила Евгений Чулков и дочь знаменитого исполнителя Юрия Визбора Татьяна. «Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится на странице «Миротворца» в соцсетях.

Авторы «Миротворца» регулярно пополняют базу данных ресурса именами российских знаменитостей. В черных списках для посещения Украины уже находятся Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Николай Дроздов, Надежда Бабкина, Слава КПСС, Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и другие.

Игорь Чукреев
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