Уральский бард и дочь Юрия Визбора попали в базу данных «Миротворца»

Семерых российских бардов внесли в базу данных «Миротворца». Их обвиняют в том, что они якобы незаконно пересекли границу Украины, чтобы выступить в Крыму на фестивале авторской песни «Встреча с юностью».
В списке «Миротворца» оказались Анатолий Киреев, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Лариса Брохман, Вячеслав Ковалев, Михаил Башаков, бард из Нижнего Тагила Евгений Чулков и дочь знаменитого исполнителя Юрия Визбора Татьяна. «Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится на странице «Миротворца» в соцсетях.
Авторы «Миротворца» регулярно пополняют базу данных ресурса именами российских знаменитостей. В черных списках для посещения Украины уже находятся Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Николай Дроздов, Надежда Бабкина, Слава КПСС, Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и другие.