Минфин предложил не ограничивать вывод денег из России

21:37 16 января 2018 4

Это происходит на фоне ожидания новых санкций США Фото: Pixabay

Минфин предложил снять ограничения на вывод средств россиян на зарубежные счета. Сейчас законопроект проходит согласование в других ведомствах.

Речь идет о снятии всех ограничений по движению средств на зарубежных банковских счетах граждан РФ, пишет Life.ru со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. «Министерство финансов имеет такую официальную позицию. Нас Минэк, кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС [федеральные таможенная и налоговая службы] поддерживают в известной степени. Центральный банк пока занимает более осторожную позицию», — рассказал он на Гайдаровском форуме, который сегодня проходил в Москве.

Моисеев отметил, что также следует отменить репатриацию валютной выручки. Ведомство предлагает вместо этого ввести отчетность для юридических лиц.

Представители российского бизнеса в ожидании новых санкций США ищут защиты у бывших сотрудников Госдепа. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на экс-сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. Также имеются сведения, что отдельные граждане России отправили в Вашингтон своих представителей для переговоров, чтобы избежать новых санкций.