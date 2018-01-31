14:46 31 января 2018 2

Кандидат от «Социальной защиты» не собрал необходимого числа подписей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат от партии «Социальная защита» Михаил Козлов позабавил сотрудников Центризбиркома. На процедуру регистрации бизнесмен принес пять красивых коробок, в которых вместо бланков с подписями сторонников оказались чистые листы бумаги.

«Здесь лежат чистые листы бумаги. Дело в том, что на своих тренингах я рассказываю, что надо брать ответственность только на себя, никого не обвинять. Поэтому я признаю, что несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности», — цитирует Козлова ТАСС.

Как уточняет Nation News, коробки, в которых находились листы, были упакованы как подарочные. На вопрос журналистов «Что в них?» кандидат лаконично ответил: «Что надо!» Ранее Козлов обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь кандидатам-новичкам в сборе подписей.

31 января — последний день, когда кандидаты могут сдать в ЦИК собранные подписи, чтобы пройти процедуру регистрации. В общей сложности свои подписи в ЦИК должны сдать 12 претендентов на пост главы государства, напоминает «Федеральное агентство новостей».