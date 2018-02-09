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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:23  09 февраля 2018 4

Киллер из мужской солидарности сдал в полицию женщину, которая заказала зятя

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, убийство, вера, христианство, не убивай, православие, религия
Киллер не пошел на преступление, поддержав жертвуФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Москве теща заказала киллеру убить своего зятя. Однако мужчина не стал выполнять заказ, а женщину с дочкой сдал в полицию.

В семье дочери заказчицы были постоянные ссоры. В результате женщина решила за пять тысяч долларов избавиться от зятя, передает телеграм-канал Mash. Киллер согласился убить мужчину, но не стал делать этого, а, наоборот, рассказал обо всем своей несостоявшейся жертве, как утверждает Mash, убийца поступил так из мужской солидарности. Уточняется, что сейчас мама и дочка находятся в полиции, а киллер деньги не получил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что зять украл у пенсионерки из Сибири восемь миллионов долларов и 52 квартиры в Майами. Женщина переводила ему деньги, чтобы тот покупал и продавал недвижимость, получая свой процент от сделок.

Ольга Кулакова
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