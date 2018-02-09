Киллер из мужской солидарности сдал в полицию женщину, которая заказала зятя

В Москве теща заказала киллеру убить своего зятя. Однако мужчина не стал выполнять заказ, а женщину с дочкой сдал в полицию.
В семье дочери заказчицы были постоянные ссоры. В результате женщина решила за пять тысяч долларов избавиться от зятя, передает телеграм-канал Mash. Киллер согласился убить мужчину, но не стал делать этого, а, наоборот, рассказал обо всем своей несостоявшейся жертве, как утверждает Mash, убийца поступил так из мужской солидарности. Уточняется, что сейчас мама и дочка находятся в полиции, а киллер деньги не получил.
Ранее «URA.RU» сообщало, что зять украл у пенсионерки из Сибири восемь миллионов долларов и 52 квартиры в Майами. Женщина переводила ему деньги, чтобы тот покупал и продавал недвижимость, получая свой процент от сделок.