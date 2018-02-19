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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:30  19 февраля 2018 0

Федерация керлинга России обратилась в СКР из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого

Керлингист Александр Крушельницкий вместе с женой завоевал бронзу на ОлимпиадеФото: Анастасия Брызгалова, «Инстаграм»
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Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации с допинг-пробами российского керлингиста Александра Крушельницкого. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении спортсмена.

Об обращении Федерации керлинга в Следственный комитет сообщил первый вице-президент ФКР Андрей Созин, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Дело в отношении спортсмена будет рассмотрено 20 февраля, отмечает «Федеральное агентство новостей». При этом директор МОК по коммуникациям не исключает возможность ошибки в случае с пробой «А» Крушельницкого или «подмешивания» чего-либо к ней. После того, как россиянин узнал о положительном допинг-тесте, он покинул Олимпийскую деревню, отмечало RT.

Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте, напоминает телеканал 360. Когда появилась информация о том, что керлингиста подозревают в нарушении антидопинговых правил, сам спортсмен сказал, что «не в курсе всего этого».

Дарья Корчак
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