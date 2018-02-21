Больше 1,5 тысяч школьников России получили «пропуск» в профессию врача

21:31 21 февраля 2018 1

Глава Минздрава отчиталась о начале работы программы профоринетации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 1,5 тысяч учеников российских школ стали участниками программы профориентации, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Наставниками школьников стали студенты-медики.

«Одним из волонтерских направлений для студентов-медиков явилось формирование наставнических бригад для школьников для профориентационной работы. На сегодня в программе задействованы ученики 150 школ России», — сказала министр 21 февраля на оргкомитете по проведению в РФ Года добровольца.

Как сообщало «URA.RU», проект по профориентации школьников ценой в миллиард рублей предложил запустить в России президент Владимир Путин. Программа поможет стать в будущем успешными профессионалами ученикам 6-10 классов, заявил глава страны участникам форума «Наставник».

Также Вероника Скворцова сообщила, что сейчас ведомство прорабатывает проект создания и внедрения электронных книжек волонтеров, работающих в медицине. Данные оттуда будут синхронизированы с единой информационной системой «Добровольцы России», сообщает РИА «Новости». Добровольческое (волонтерское) движение в стране получило поддержку на государственном уровне в 2018 году, который официально объявлен Годом добровольца.