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22 февраля 2018
21 февраля 2018
21:31  21 февраля 2018 1

Больше 1,5 тысяч школьников России получили «пропуск» в профессию врача

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, скворцова вероника
Глава Минздрава отчиталась о начале работы программы профоринетацииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 1,5 тысяч учеников российских школ стали участниками программы профориентации, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Наставниками школьников стали студенты-медики.

«Одним из волонтерских направлений для студентов-медиков явилось формирование наставнических бригад для школьников для профориентационной работы. На сегодня в программе задействованы ученики 150 школ России», — сказала министр 21 февраля на оргкомитете по проведению в РФ Года добровольца.

Как сообщало «URA.RU», проект по профориентации школьников ценой в миллиард рублей предложил запустить в России президент Владимир Путин. Программа поможет стать в будущем успешными профессионалами ученикам 6-10 классов, заявил глава страны участникам форума «Наставник».

Также Вероника Скворцова сообщила, что сейчас ведомство прорабатывает проект создания и внедрения электронных книжек волонтеров, работающих в медицине. Данные оттуда будут синхронизированы с единой информационной системой «Добровольцы России», сообщает РИА «Новости». Добровольческое (волонтерское) движение в стране получило поддержку на государственном уровне в 2018 году, который официально объявлен Годом добровольца.

Владимир Васин
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