Путин приготовил российским школьникам «билет в будущее» за миллиард рублей

22:00 14 февраля 2018 8

Первыми о планах главы государства узнали участники форума «Наставник» Фото: официальный сайт президента России

Президент Владимир Путин предложил начать в России масштабный проект по профориентации школьников. Миллиард рублей, который предполагается изыскать в российском бюджете, позволит помочь найти себя в будущей профессии ученикам 6-10 классов. Об этом глава государства заявил, общаясь с участниками форума «Наставник».

Первый этап проекта будет проходит в онлайн-режиме и рассчитан на 100 тысяч участников. На втором этапе прошедших отбор учеников примут центры компетенции, включая задействованный в конкурсе «Лидеры России» обучающий центр «Сириус». Участники третьего этапа могут рассчитывать на гранты и получение профессоинальных навыков непосредственно в государственных учреждениях или в частных компаниях.

«Мы посчитали, это будет стоить примерно один млрд рублей в год, мы эти деньги найдем, — говорится в стенограмме выступления российского лидера. — Попрошу правительство подготовить и оформить это все в постановлении правительства в ближайшее время».

По мнению главы государства, любой профессионал хотел бы передать дело своей жизни в надежные руки тех, кто обеспечил бы ему дальнейшее развитие. В этом деле Россия имеет определенное преимущество благодаря сохранившемуся в менталитете людей коллективизму — в противоположность другим народам, где выше ценится личный успех. Как уже сообщало «URA.RU», ранее президент России заявил, что готов изменить график работы, чтобы попасть на форум «Наставник-2018» и пообщаться с рабочими.