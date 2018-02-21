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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:07  21 февраля 2018 0

В России определили главного организатора Года добровольца

Раздача еды бездомным при поддержке фонда
Вклад волонтеров в развитие России пока не описан в экономических терминахФото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило «Российскому центру гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» заняться организацией мероприятий Года добровольца (волонтера). Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что именно Роспатриотцентру логично передать эти функции.

Как заметил Бугаев, Роспатриотцентр уже больше пяти лет развивает добровольчество и волонтерство в России и стал главным исполнителем госпрограммы патриотического воспитания граждан, передает ТАСС. Соответственно, на него логично возложить функционал дирекции Года добровольца. «Эта дирекция должна работать в строгом партнерстве с ассоциацией волонтерских центров, со всеми крупными общественными организациями этой тематики», — заключил Бугаев.

Годом добровольца (волонтера) объявил своим указом 2018 год президент Владимир Путин. Это, по мнению российского лидера, станет признанием заслуг волонтерских организаций перед обществом и вклада добровольцев в развитие России.

Как уже сообщало «URA.RU», за три месяца существования единой информационной системы «Добровольцы России» в ней зарегистрировалось более 60 тысяч человек, а концу года число волонтеров во всех субъектах РФ увеличится до 250 тысяч человек. По инициативе главы государства, членов этих объединений на время работы будут обеспечивать едой, спецодеждой, нужным оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, волонтерам оплатят проезд до места работы и обратно.

Владимир Васин
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