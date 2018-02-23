Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поздравила своих соперников на выборах с Днем защитника Отечества. Телеведущая пожелала кандидатам «достойно принять на грудь» все этапы предстоящей борьбы.
«Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря*! Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!» — написала Собчак в Instagram. Далее телеведущая отметила, что отношениям мужчины с женщиной не хватает «доверительной и легкомысленной простоты», существующей между друзьями, «решившими вместе принять на грудь».
«Поэтому хочу пожелать вам достойно, но без фанатизма „принять на грудь“ все этапы нашей борьбы», — отметил политик. Собчак также обратила внимание, что кандидатов-мужчин семеро, а «девочка» в предвыборной гонке всего одна, и провела аналогию со сказкой «Белоснежка и семь гномов». «Помните, вас семь, а я одна…! С праздником! Ваша Белоснежка», — шутливо подытожила телеведущая.
*«Максим» — Максим Сурайкин, кандидат от партии «Коммунисты России», «Сергей» — Сергей Бабурин, кандидат от партии «Российский общенародный союз», «Паша» — Павел Грудинин, кандидат от партии КПРФ, «Володя» — Владимир Жириновский, кандидат от партии ЛДПР, «Володя» — Владимир Путин, самовыдвиженец, «Гриша» — Григорий Явлинский, кандидат от партии «Яблоко», «Боря» — Борис Титов, кандидат от «Партии Роста» — прим. ред.