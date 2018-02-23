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23 февраля 2018
11:07  23 февраля 2018 13

Собчак поздравила кандидатов в президенты с Днем защитника Отечества. «Желаю „достойно принять на грудь“». ФОТО

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Собчак оригинально поздравила соперников по предвыборной гонкеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поздравила своих соперников на выборах с Днем защитника Отечества. Телеведущая пожелала кандидатам «достойно принять на грудь» все этапы предстоящей борьбы.

«Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря*! Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!» — написала Собчак в Instagram. Далее телеведущая отметила, что отношениям мужчины с женщиной не хватает «доверительной и легкомысленной простоты», существующей между друзьями, «решившими вместе принять на грудь».

«Поэтому хочу пожелать вам достойно, но без фанатизма „принять на грудь“ все этапы нашей борьбы», — отметил политик. Собчак также обратила внимание, что кандидатов-мужчин семеро, а «девочка» в предвыборной гонке всего одна, и провела аналогию со сказкой «Белоснежка и семь гномов». «Помните, вас семь, а я одна…! С праздником! Ваша Белоснежка», — шутливо подытожила телеведущая.

*«Максим» — Максим Сурайкин, кандидат от партии «Коммунисты России», «Сергей» — Сергей Бабурин, кандидат от партии «Российский общенародный союз», «Паша» — Павел Грудинин, кандидат от партии КПРФ, «Володя» — Владимир Жириновский, кандидат от партии ЛДПР, «Володя» — Владимир Путин, самовыдвиженец, «Гриша» — Григорий Явлинский, кандидат от партии «Яблоко», «Боря» — Борис Титов, кандидат от «Партии Роста» — прим. ред.

Екатерина Холкина
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