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13 марта 2018
14:35  13 марта 2018 1

«Пузатик вышел лебедя сплясать». Волочкову раскритиковали из-за вываливающегося живота. ВИДЕО

Балерину сравнили с крупными животнымиФото: скрин видео со страницы Анастасии Волочковой в Instagram

Анастасию Волочкову вновь раскритиковали в Сети — из-за располневшей фигуры ее сравнили с беременным птеродактилем. После просмотра ее видеороликов в Instagram пользователи посоветовали балерине срочно похудеть. На кадрах, где артистка репетирует танец, под задравшейся кофтой у нее виднеется вываливающийся животик.

Волочкова поделилась с подписчиками, что исполняет роль Лебедя в постановке «Леди» по произведению Камиля Сен-Санса. «Сен-Санс бедный — перевернулся в гробу, уже много раз… Когда сверху смотрит, как наш огромный Насос изображает лебедя… Ниче не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном… Пузатик вышел лебедя сплясать… Ей срочно нужно худеть… Беременный птеродактиль на пуантах… В грузном теле бабы — конь», — пишут критики.

Ранее подписчики Анастасии Волочковой прошлись по ее «правильному питанию». Несмотря на строгое воздержание в пище, балерина появилась в гастрономическом отделе с длинным хот-догом, передавало «Утро.ру».

Ксения Томашова
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