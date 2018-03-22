Правительство поднимет женщинам зарплаты и позовет их в бизнес и политику

05:57 22 марта 2018 0

Правительство РФ утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин ФОТО: government.ru

Правительство России приняло план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Планируется поднять их заработные платы до уровня мужских и активнее привлекать в бизнес и политику. Большинство из таких мероприятий будет разработано уже в 2018 году, а реальные изменения начнутся в 2022-м.

Распоряжение уже подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, пишут «Известия». По итогам реализации стратегии, планируют создать условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа чиновников и политиков женского пола. Помимо этого, будет чиновники намерены пересмотреть список «неженских» профессий, обсудить варианты смягчения наказаний для за незначительные преступления для беременных или матерей несовершеннолетних детей, а также усилить профилактику по предотвращению сексуальной эксплуатации.

По мнению писательницы Марии Арбатовой, стратегия по защите является достаточно запоздалым проектом, так как его нужно было принять в начале десятилетия. Именно тогда о разработке специального закона заявляло тогда еще Минздравсоцразвития. «Кроме того, конечно, лукавство — одной рукой принимать стратегию, а другой — выводить из-под действия Уголовного кодекса истязания и побои», — подчеркнула писательница.

Отмечается, что министерство труда будет контролировать реализацию плана мероприятий. Ведомство каждый месяц будет обязано отчитываться правительству.