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23 марта 2018
09:00  23 марта 2018 0

Домогательства Жириновского, отказ от ОМС, комикс про церковь. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Обложка нового комикса про церковьСкриншот обложки

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С нами долгожданная пятница и 23 марта на календаре. Запасайтесь терпением до конца дня и держитесь — заветные выходные на носу! К вам уже подоспела подборка главных новостей за прошедшую ночь:

Евросоюз отзывает из России своего посла из-за дела Сергея Скрипаля. В ЕС считают Россию виновной в отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, поэтому всячески подрывают дипломатические отношения с нашей страной.

Журналист «Настоящего времени» и «Дождя» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В откровении Давлетгильдеев написал о том, как депутат Госдумы «лапал его за жопу», и призвал своих коллег-мужчин не молчать и тоже рассказать о домогательствах со стороны политиков.

Валентина Матвиенко раскритиковала систему обязательного медицинского страхования и предложила от нее отказаться. По мнению спикера Госдумы, страховые компании (хоть и государственные) — «это просто „прокладки“ по перекачиванию средств граждан», и трата на них бюджетных средств — лишнее.

Если подоходный налог увеличат до 15%, то о повышении зарплат можно будет забыть, считают опрошенные нашим агентством экономисты. Кроме того, возрастет безработица и работодатели будут искать исключительно дешевую рабочую силу. Какие еще негативные социальные последствия у увеличения НДФЛ — читайте в материале «URA.RU».

Толпа девятиклассников сильно избила мальчика-инвалида, который на два года их младше. Жестокие дети не перестали, даже когда школьник зарыдал и попросил о пощаде.

РПЦ выпустила комикс с лайфхаками про церковь и он называется «Техника духовной безопасности». Там парень предлагает девушке посмотреть фильмы про демонов с Киану Ривзом, а она настаивает на «Движении вверх».

Анна Ветрова
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