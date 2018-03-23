Эксперты назвали неприемлемым способ оценки результатов прошедших выборов

20:59 23 марта 2018 0

Коломойцев уверен, что математическая модель Гаусса не работает в электоральном процессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Математическое моделирование, которое использовали для оценки результатов голосования на выборах, является неприемлемым. Такое мнение высказал председатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

«Математическим моделированием пытаются заниматься различные интерпретаторы выборов с использованием различных моделей, оно сегодня неприемлемо для оценки результатов выборов президента РФ, и тем более, для поиска фальсификаций и подтасовок», — цитирует Борисова ТАСС. Он считает, что сегодня невозможно описать математической функцией общественные правоотношения — она подрывает авторитет демократических процедур и основы организации и проведения выборов.

Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев согласился с председателем рабочей группы СПЧ. Он провел подробный анализ математической модели Ставропольского края (как наиболее отражающего специфику Кавказа регион) и выявил ее недостатки. Согласно данным, в регионе было аномальное распределение явки, которое концентрировалось менее чем на 5% избирательных участков всего края. По словам Коломойцева, к этому привели схожесть показателей явки и количество избирателей на участке, значимость для жителей определенного участка социальных событий и особенность графика работы жителей моногородов.

Ранее Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги голосования на выборах президента РФ. Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, набрал 76,69% голосов, писало «URA.RU». Следом за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, затем лидер ЛПДР Владимир Жириновский, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», потом Борис Титов от «Партии Роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза».