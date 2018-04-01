Канатоходец рухнул на сцену во время выступления в цирке. ВИДЕО

21:05 01 апреля 2018 0

Артист остался жив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время представления цирка Династии Довгалюк, который сейчас находится на гастролях в Братске, произошло ЧП. Канатоходец сорвался и упал на сцену прямо во время выступления. Акробат проломил пол, но смог подняться, встать и поклониться зрителям, сообщает «Рен-ТВ».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в какой-то момент канат, по которому шел артист, резко ослаб и потерял натяжение. Канатоходец выронил из рук шест, уже в падении ударился об него и рухнул вниз. Артист, судя по видео, пострадал не критично. Ему помогли подняться, после чего он прошелся по сцене и даже смог попрощаться со зрителями.

Подобные неудачи нередко случаются у цирковых артистов самого разного уровня. «URA.RU» сообщало о том, как акробат цирка Запашного сорвался с высоты во время выступления. Трагедия также попала на видео.