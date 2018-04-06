В структуре Дерипаски прокомментировали новые санкции США

22:23 06 апреля 2018 0

Уже через час акции компаний Дерипаски серьезно упали в цене Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В группе бизнесмена Олега Дерипаски «Базовый элемент» прокомментировали попадание в санкционный список США. В структуре выразили сожаление в связи с таким развитием событий.

«В настоящее время юристы компании изучают ситуацию», — передает телеканал 360 сообщение представителя группы. Сам Дерипаска также оказался в «черном списке».

В течение первых пяти минут после выхода новости о введении санкций в отношении Дерипаски, упала стоимость акций его компаний «Русал» и En+. Через час котировки «Русала» опустились на 12%, а En+ потерял более 22%, сообщает «Коммерсант». Глава Минпромторга России Денис Мантуров пообещал, что его ведомство будет «еще больше» поддерживать компании, попавшие в «черный список», пишет ТАСС.

Ранее бизнес омбудсмен Борис Титов заявил, что будет защищать права предпринимателей, попавших под новые санкции Соединенных Штатов, пишет РАПСИ. «Базовый Элемент» — промышленная группа. Состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Дерипаски. Структуры группы управляют и владеют акциями в десятках компаний.

В так называемый «кремлевский доклад» сегодня, 6 апреля, добавили 38 российских предпринимателей и чиновников. Среди фигурантов секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Роскомнадзора Александр Жаров. «URA.RU» сообщало, что последствия ограничений могут коснуться простых россиян.