{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
23:08  07 апреля 2018 0

Мужчина почти четыре часа умирал в ста метрах больницы. Несколько «скорых» проехали мимо. ВИДЕО

Клипарт. Екатеринбург, медицина, медицинская помощь, скорая помошь
Минздрав начал проверку обстоятельств ЧПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Великого Новгорода умер на улице, после того, как вышел с приема у врача. Видеокамеры зафиксировали, как мимо лежащего рядом с больницей человека без остановок проследовало несколько машин «Скорой помощи».

Судя по ролику, 56-летний пациент Центральной городской клинической больнице чувствовал себя плохо. Выйдя из лечебного учреждения примерно в 15:30, он сумел за четыре часа преодолеть не более ста метров, после чего упал на землю. Медики появились на месте ЧП, когда мужчина уже скончался.

В больнице пояснили, что доставленный примерно в два часа дня с переохлаждением мужчина вышел на улицу незаметно от врачей. Эту информацию подтвердили и в региональном минздраве. «В 15:05 самовольно покинул приемный покой. За время пребывания в больнице пациенту проведены ЭКГ, взята кровь на анализ, проведен осмотр. Повторный вызов к мужчине с улицы поступил диспетчеру Скорой в 18:52 от охранника больницы. Скорая прибыла в 19:11, констатирована смерть», — приводит заявление чиновников издание «Ваши новости». Обстоятельства дела будут изучены в ходе назначенной ведомственной проверки.

Видео: «Ваши Новости»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров