23:08 07 апреля 2018 0

Минздрав начал проверку обстоятельств ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Великого Новгорода умер на улице, после того, как вышел с приема у врача. Видеокамеры зафиксировали, как мимо лежащего рядом с больницей человека без остановок проследовало несколько машин «Скорой помощи».

Судя по ролику, 56-летний пациент Центральной городской клинической больнице чувствовал себя плохо. Выйдя из лечебного учреждения примерно в 15:30, он сумел за четыре часа преодолеть не более ста метров, после чего упал на землю. Медики появились на месте ЧП, когда мужчина уже скончался.

В больнице пояснили, что доставленный примерно в два часа дня с переохлаждением мужчина вышел на улицу незаметно от врачей. Эту информацию подтвердили и в региональном минздраве. «В 15:05 самовольно покинул приемный покой. За время пребывания в больнице пациенту проведены ЭКГ, взята кровь на анализ, проведен осмотр. Повторный вызов к мужчине с улицы поступил диспетчеру Скорой в 18:52 от охранника больницы. Скорая прибыла в 19:11, констатирована смерть», — приводит заявление чиновников издание «Ваши новости». Обстоятельства дела будут изучены в ходе назначенной ведомственной проверки.

Видео: «Ваши Новости»