Российский актер Алексей Панин заявил о духовном родстве с умершим Владимиром Этушем. «Умер мой дедушка», — написал Панин на своей официальной странице в Instagram.
Пользователи соцсетей не удивились заявлению актера. «Соболезную, Леша», — написал пользователь Instagram dmitry.4u. «До слез…» — написала iiiff4ik. «Леша, у нас одной бабушке и 40 дней не исполнилось. Сочувствую», — добавила пользователь oftam.daria.
Напомним, что в субботу умер Народный артист СССР Владимира Этуш. Ему было 96 лет.
Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог (профессор). Художественный руководитель Театрального института им. Щукина, народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Был старейшим по возрасту действующим актёром из Народных артистов СССР.